У Зеленского не исключают, что конфликт на Донбассе может быть заморожен

Глава Офиса президента Андрей Ермак не поддерживает идею о замораживании конфликта на Донбассе. Об этом он сказал в интервью LIGA.net.



На вопрос о том, как Ермак относится к замораживанию конфликта, он ответил: «Очень плохо. Пример Нагорного Карабаха и других точек свидетельствует о том, что это — бомба замедленного действия».



При этом глава ОП не исключает такого сценария: «Если вы меня спросите, исключаю ли я такой сценарий — нет, не исключаю. Но я его бы очень не хотел. И мы прилагаем все усилия, чтобы этого никогда не было».