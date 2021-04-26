Зеленский: Не хочется, чтобы Донбасс стал зоной отчуждения

В 35-ю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС президент Владимир Зеленский провел параллель между этой трагедией и событиями на Донбассе, а также выразил надежду на то, что охваченные вооруженным конфликтом территории не превратятся в зону отчуждения.



«Тогда наши народы (украинский и русский, — прим.) были по одну сторону против этой трагедии. Сегодня, если мы говорим о войне на Донбассе то мы, к сожалению, по разные стороны.



Что на самом деле трагично? Здесь, на ЧАЭС, мы видим результат таких трагедий, мы даже называем страшное словосочетание — зона отчуждения, где нет жизни. И наша задача как государства возрождать здесь жизнь. Но сколько лет прошло? Очень не хочется, чтобы, например, на Донбассе случилась такая трагедия, чтобы Донбасс превратился в зону отчуждения», — заявил он во время общения с журналистами в понедельник.



Кроме этого, Зеленский поручил главе своего Офиса Андрею Ермаку подготовить совместно с Кремлем его встречу с российским лидером Владимиром Путиным.