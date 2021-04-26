«ЛНР» приговорила луганчанина к семи годам тюрьмы за миллионную взятку сотруднику «прокуратуры»

Так называемый Верховный суд группировки «ЛНР» приговорил жителя Луганска к семи годам лишения свободы с конфискацией половины имущества за дачу взятки одному из руководителей «Генеральной прокуратуры ЛНР». Об этом сообщила пресс-служба «ведомства».



Там напомнили, что в июне 2020 года мужчина обратился «к одному из первых руководителей Генеральной прокуратуры ЛНР» и предложил дать взятку в размере одного миллиона рублей за изменение меры пресечения на меру, не связанную с лишением свободы, его знакомому, задержанному за совершение особо тяжкого преступления. В момент передачи денежных средств взяткодатель был задержан.



Приговор был вынесен в феврале 2021 года «Ленинским районным судом Луганска», однако его обжаловали. «Верховный суд» оставил приговор «суда первой инстанции» без изменения.



Приговор «вступил в законную силу», добавили в «прокуратуре».