Два внеочередных заседания Верховной Рады пройдут 27 апреля

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжения о созыве двух внеочередных пленарных заседаний парламента по инициативе народных депутатов на вторник, 27 апреля. Об этом сообщается на сайте парламента.



Так, на первом внеочередном заседании депутаты рассмотрят проект постановления «о принятии неотложных мер, направленных на прекращение бездействия органов исполнительной власти в сфере противодействия распространению острой респираторной болезни СОVID-19, <...> обеспечения неукоснительного выполнения решений Верховной Рады Украины, принятых в этой сфере».

На второе внеочередное заседание будет вынесено 13 вопросов.



