На Луганщине подтвердили еще 45 случаев COVID-19

На подконтрольной властям территории Луганской области подтверждено 45 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщили в Луганской ОГА.



География выявленных заболеваний: Лисичанск — 9, Рубежное — 12, Беловодский и Кормянский районы — по 6, Меловской — 1, Попаснянский — 4, Сватовский — 5, Станично-Луганский — 2.



С начала пандемии зафиксировано 22 479 случаев коронавируса. Из них 17 609 человек выздоровели, 674 — умерли.



Уровень госпитализации в области на 100 000 населения выше порогового и равен 60,8 (при пороговом 60).

За воскресенье, 25 апреля, в Украине выявили 5 062 случая коронавирусной болезни COVID-19. При этом выздоровели 6 910 человек, а умерли 195 человек.