Под Мариуполем из-за обстрела эвакуированы пиротехники ГСЧС, которые проводили разминирование

В результате обстрелов личный состав пиротехнических подразделений Государственной службы по чрезвычайным ситуациям был эвакуирован с места проведения разминирования в Гнутово Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



«Примерно с 8:00 до 8:40 утра в результате нарушения режима тишины произошли обстрелы садового общества возле села Гнутово, что вблизи Мариуполя. Место обстрела находится в непосредственной близости с полем, на котором выполняют работы пиротехнические подразделения ГСЧС в рамках Общего проекта между ГСЧС и Представительством международной гуманитарной организации "The HALO Trust" в Украине», — сказано в сообщении.



На момент обстрела на месте находилось 23 представителя ГСЧС и пять единиц техники.



Работы приостановлены, личный состав пиротехнических подразделений эвакуирован с места происшествия.



Погибших и пострадавших нет.