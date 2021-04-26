Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Украина в ТКГ: Соблюдение режима тишины обсудят советники лидеров Нормандской четверки

26 апреля 2021, 19:36

Украина в ТКГ: Соблюдение режима тишины обсудят советники лидеров Нормандской четверки

Консультации, относительно соблюдения полного режима прекращения огня на Донбассе, продолжаются. Об этом сообщили в украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

В настоящее время продолжаются консультации на уровне политических советников Н4, цель которых вернуться к строгому соблюдению сторонами полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. Международные партнеры Украины поддерживают это направление нашей политики», — говорится в сообщении.

Также в украинской делегации напомнили, что следующее заседание ТКГ запланировано на 28 апреля.

На повестке дня — вопрос о нарушениях режима прекращения огня, имплементация Минских соглашений и итогов Парижского саммита, обеспечение безопасности в зоне конфликта, соблюдения режима прекращения огня, продолжение разработки плана совместных шагов; возобновление работы КПВВ и открытие новых в Золотом и Счастье, обмен удерживаемыми лицами, полный и безусловный доступ международных организаций.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Трехсторонняя контактная группа почти завершила согласование механизма по контролю за соблюдением режима прекращения огня на Донбассе.

Еще по теме

Прочее
режим тишины Трехсторонняя контактная группа

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:43
«ЛНР» приговорила луганчанина к семи годам тюрьмы за миллионную взятку сотруднику «прокуратуры»
12:00
Пять человек пострадали во время аварии пассажирского автобуса в Макеевке
09:28
«ЛНР» заявила о трех летальных случаях от COVID-19
22:47
В Донецке произошел сильный пожар – горела квартира. Погибли два человека
22:42
Главные новости Донбасса за неделю
21:15
Путин «забыл» о Донбассе, Седово снова по пропускам и миллионы для молодежи Донецка. Дайджест НД ►
19:04
Работники Алчевского меткомбината продолжают бастовать из-за долгов по зарплате
11:40
«ДНР»: 11 смертей и 158 новых случаев заражения COVID-19
09:19
«ЛНР» зарегистрировала одну смерть и пять новых случаев коронавируса
21:13
Зачем Зеленский зовет Путина на Донбасс ►
19:25
«Бессмертный полк» по-днровски: Портреты боевиков – впереди, ветеранов – в последних рядах
12:12
«ДНР»: 12 пациентов с COVID-19 умерли, 219 человек – заболели
09:30
«ЛНР»: За сутки четыре человека умерли от ковида, заболели – шестеро
20:58
До 2024 года в ОРДЛО могут выдать до двух миллионов российских паспортов – правозащитники
20:33
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 23 апреля
все новости
19:36
Украина в ТКГ: Соблюдение режима тишины обсудят советники лидеров Нормандской четверки
18:36
Под Мариуполем из-за обстрела эвакуированы пиротехники ГСЧС, которые проводили разминирование
17:47
Россия высылает украинского дипломата из посольства в Москве. МИД Украины ответит зеркально
17:08
Суд по делу об узурпации власти Януковичем перенесли из-за неявки его адвокатов
16:36
На Луганщине подтвердили еще 45 случаев COVID-19
16:08
Кива защитил диссертацию по государственному управлению
15:35
Два внеочередных заседания Верховной Рады пройдут 27 апреля
14:43
«ЛНР» приговорила луганчанина к семи годам тюрьмы за миллионную взятку сотруднику «прокуратуры»
14:12
Зеленский: Не хочется, чтобы Донбасс стал зоной отчуждения
14:00
«Мы на финише». Зеленский допустил согласование «режима тишины» на Донбассе к Пасхе
13:43
Зеленский поручил Ермаку подготовить встречу с Путиным
13:40
Кремль: Байден и Путин могут встретиться летом
13:30
В Кремле назвали «тревожным сигналом» слова Зеленского о внесении изменений в Минские соглашения
13:17
Повышение пенсий чернобыльцам: Рада рассмотрит законопроект в четверг
12:35
У Зеленского не исключают, что конфликт на Донбассе может быть заморожен
все новости
ВИДЕО
Путин «забыл» о Донбассе, Седово снова по пропускам и миллионы для молодежи Донецка. Дайджест НД ►
25 апреля, 21:15
«Динамо» стало чемпионом Украины по футболу впервые за пять лет. В дебютный сезон Луческу
25 апреля, 18:47
Уроженец Мариуполя Радивилов выиграл золото на чемпионате Европы по спортивной гимнастике
25 апреля, 17:40

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, (Р), (PR), Спецпроект — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция