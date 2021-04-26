Украина в ТКГ: Соблюдение режима тишины обсудят советники лидеров Нормандской четверки

Консультации, относительно соблюдения полного режима прекращения огня на Донбассе, продолжаются. Об этом сообщили в украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.



В настоящее время продолжаются консультации на уровне политических советников Н4, цель которых вернуться к строгому соблюдению сторонами полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. Международные партнеры Украины поддерживают это направление нашей политики», — говорится в сообщении.



Также в украинской делегации напомнили, что следующее заседание ТКГ запланировано на 28 апреля.



На повестке дня — вопрос о нарушениях режима прекращения огня, имплементация Минских соглашений и итогов Парижского саммита, обеспечение безопасности в зоне конфликта, соблюдения режима прекращения огня, продолжение разработки плана совместных шагов; возобновление работы КПВВ и открытие новых в Золотом и Счастье, обмен удерживаемыми лицами, полный и безусловный доступ международных организаций.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Трехсторонняя контактная группа почти завершила согласование механизма по контролю за соблюдением режима прекращения огня на Донбассе.