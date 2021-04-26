Макрон призвал Путина снизить градус напряженности в отношении Украины

В ходе состоявшегося в понедельник телефонного разговора президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона основное внимание уделялось конфликту на Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.



Разговор состоялся по инициативе французской стороны.



«Выражена обеспокоенность в связи с эскалацией напряженности на Юго-Востоке Украины», — указано в сообщении Кремля.



Макрон, как пишет французская газета Le Figaro со ссылкой на Елисейский дворец, призвал Путина снизить градус напряженности. Французский лидер заявил о необходимости отвести войска от границы с Украиной, а также придерживаться режима прекращения огня.



Согласно сообщению кремлевской пресс-службы, «подтвержден настрой на продолжение плотного взаимодействия России и Франции в "нормандском формате"».



Кроме того, Путин и Макрон обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, положение в Ливии, борьбу с коронавирусом, российско-чешские отношения и ситуацию вокруг российского оппозиционера Алексея Навального.