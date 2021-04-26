В «ЛНР» заявили, что вакцинировали от ковида около 46 тысяч человек

В отдельных районах Луганской области около 30 тысяч человек уже полностью привились от COVID-19, еще порядка 16 тысяч получили первый компонент вакцины. Об этом заявила заместительница главного врача «Луганской республиканской санэпидемстанции» Елена Андреенкова.



Она отметила, что вакцину получили в первую очередь те категории, которые максимально контактируют с людьми в ходе своей профессиональной деятельности — медицинские работники, педагоги, социальные работники, силовые структуры. Среди них вакцинировано 70%.



Андреенкова утверждает, что серьезных осложнений у получивших прививку не возникало.

Иммунизация на неподконтрольных украинской власти территориях проходит российской вакцины «Спутник V».



В конце января первая партия вакцины, состоявшая из нескольких тысяч доз, была доставлена в Донецк и Луганск. Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что 25 февраля, прибыла новая партия вакцины «Спутник V».