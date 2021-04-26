Кличко допускает отмену локдауна в Киеве 30 апреля 

Жесткие карантинные ограничения в Киеве могут быть отменены уже 30 апреля. Об этом в эфире телеканала ICTV сообщил мэр Виталий Кличко.



«Послезавтра будет заседать комиссия по ТЭБ и ЧС, в зависимости от цифр, которые мы увидим, она будет принимать решение. Мы не исключаем, что уже на следующей неделе сможем ослабить ограничения, учитывая то, что локдаун дал свой результат и количество заболевших сейчас снизилось», — сказал он.



14 апреля городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение о продлении до 30 апреля жесткого карантина.



Жесткие карантинные ограничения в Киеве из-за всплеска заболеваемости ковидом действуют с 5 апреля.