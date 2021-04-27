Обстрелы продолжаются. Сводка о ситуации на Донбассе к утру 27 апреля

С начала текущих суток незаконные вооруженные формирования на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



Там рассказали, что огонь велся у Водяного, Майорского, Талаковки.



В штабе подчеркнули, что за прошедшие сутки, 26 апреля, НВФ 9 раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил.



Отмечается, что обстрелы зафиксированы в районе Водяного, Гнутово, Светлодарска, Павлополя, Авдеевки, Зайцево.



В штабе напомнили, что вследствие огня со стороны НВФ украинский военный получил осколочное ранение. Ему оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в госпиталь. Состояние здоровья бойца - удовлетворительное.



Подчеркивается, что украинская сторона открывала огонь в ответ.



В свою очередь группировка «ДНР» обвинила ВСУ в обстрелах своих позиций в районе Ужовки (бывшее Ленинское), Украинского, Старомихайловки, Зайцево (южной части поселка) и Веселого.



Группировка «ЛНР» заявила о пяти нарушениях режима прекращения огня. Подчеркивается, что это произошло в районе позиций боевиков у Калиновки, Лозового, Золотого-5 и Молодежного. Также сообщается о ранении «военнослужащего ЛНР».



Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 25 марта 2021-го зафиксировала не менее 22 435 нарушений режима прекращения огня по обе стороны конфликта в Донецкой и Луганской областях. В том числе это е 6 290 взрывов, 2 820 неопределенных пролетевших боеприпасов, 195 вспышек дульного пламени, 79 осветительных ракет и не менее 12 051 очереди и выстрела.



Из-за разной методики подсчета, статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят стороны конфликта. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.



Вместе с тем в последние недели наблюдается обострение ситуации в зоне конфликта.