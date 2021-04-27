Боевики снова не пропустили патруль миссии ОБСЕ через блокпост под Донецком

26 апреля боевики вновь запретили патрулю миссии ОБСЕ проезд на блокпосте около Еленовки Донецкой области. Об этом сообщается в отчете миссии.



Патруль миссии прибыл из Донецка на блокпост для проведения обмена прицепами с другим патрулем СММ, следовавшим из подконтрольных правительству районов.



Боевики, находящиеся на блокпосте попросили провести осмотр автомобилей СММ, а затем потребовал от сотрудников миссии заполнить «декларацию о товарах» с указанием всего, что было в автомобилях и прицепе миссии. Патруль отказался это сделать.



«В 12:50 члены вооруженных формирований передали патрулю документ, в котором было указано, что СММ не разрешается пересечь блокпост. В 13:30 патруль покинул блокпост и вернулся в Донецк», — говорится в отчете.



В миссии отметили, что начиная с 1 марта, ОБСЕ сталкивалась с подобными недопусками в Донецкой области уже шесть раз.