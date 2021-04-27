На Луганщине за сутки от ковида умерли 13 пациентов, 251 человек заболел

В Луганской области за минувшие сутки лабораторно подтвержден 251 новый случай коронавируса. От осложнений умерли еще 13 больных. Об этом сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.



70 новых случаев заболевания выявили в Лисичанске, 38 в Старобельском районе, 31 в Северодонецке, 21 в Новопсковском районе, 15 в Сватовском, 12 в Беловодском районе, по 11 в Попаснянском и Марковском районах, девять в Новоайдарском районе, по восемь в Белокуракинском и Троицком районах, семь в Станично-Луганском районе, пять в Рубежном, три в Меловском районе, два в Кормянском районе.



За все время исследований в области коронавирус лабораторно подтвержден у 22 730 человек. Из них выздоровели — 18072 (463 за последние сутки), на лечении — 3971, умерли 687 человек.



Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 61,9 (при пороговом 60).