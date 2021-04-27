Украина высылает из страны консула генерального консульства РФ в Одессе

Министерство иностранных дел Украины объявило консула генерального консульства РФ в Одессе нежелательной персоной для пребывания на территории Украины. Дипломат должен покинуть Украину до конца дня 30 апреля. Об этом сообщает пресс-служба МИД.



Спикер МИД Олег Николенко подчеркнул, что в случае продолжения российской стороной провокаций против сотрудников дипломатических учреждений Украины в России, МИД Украины оставляет за собой право на дальнейшие действия в ответ.



«Полностью отбрасываем голословные обвинения о том, что объявленный "persona non grata" украинский дипломат якобы занимался деятельностью, несовместимой с дипломатическим статусом. Сотрудник посольства Украины в Москве не совершал никаких действий, которые выходили бы за пределы его дипломатических и консульских функций», — пояснил он.



Он подчеркнул, решение МИД России грубо нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года, Венскую конвенцию о консульских сношениях 1963 года и постоянную дипломатическую практику.



26 апреля в МИД РФ заявили, что сотрудник посольства Украины в России объявлен persona non grata, ему предстоит покинуть территорию страны до конца дня 30 апреля.