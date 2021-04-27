Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Украина высылает из страны консула генерального консульства РФ в Одессе

27 апреля 2021, 13:29

Украина высылает из страны консула генерального консульства РФ в Одессе

Министерство иностранных дел Украины объявило консула генерального консульства РФ в Одессе нежелательной персоной для пребывания на территории Украины. Дипломат должен покинуть Украину до конца дня 30 апреля. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Спикер МИД Олег Николенко подчеркнул, что в случае продолжения российской стороной провокаций против сотрудников дипломатических учреждений Украины в России, МИД Украины оставляет за собой право на дальнейшие действия в ответ.

«Полностью отбрасываем голословные обвинения о том, что объявленный "persona non grata" украинский дипломат якобы занимался деятельностью, несовместимой с дипломатическим статусом. Сотрудник посольства Украины в Москве не совершал никаких действий, которые выходили бы за пределы его дипломатических и консульских функций», — пояснил он.

Он подчеркнул, решение МИД России грубо нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года, Венскую конвенцию о консульских сношениях 1963 года и постоянную дипломатическую практику.

26 апреля в МИД РФ заявили, что сотрудник посольства Украины в России объявлен persona non grata, ему предстоит покинуть территорию страны до конца дня 30 апреля.

Еще по теме

Прочее
Украина-Россия
Места
Одесса

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:39
«ДНР»: 175 новых случаев ковида и 12 смертей за сутки
10:11
«ЛНР»: Число смертей от коронавируса возросло до 396
09:17
Боевики снова не пропустили патруль миссии ОБСЕ через блокпост под Донецком
22:06
В «ЛНР» заявили, что вакцинировали от ковида около 46 тысяч человек
21:11
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 26 апреля
14:43
«ЛНР» приговорила луганчанина к семи годам тюрьмы за миллионную взятку сотруднику «прокуратуры»
12:00
Пять человек пострадали во время аварии пассажирского автобуса в Макеевке
09:28
«ЛНР» заявила о трех летальных случаях от COVID-19
22:47
В Донецке произошел сильный пожар – горела квартира. Погибли два человека
22:42
Главные новости Донбасса за неделю
21:15
Путин «забыл» о Донбассе, Седово снова по пропускам и миллионы для молодежи Донецка. Дайджест НД ►
19:04
Работники Алчевского меткомбината продолжают бастовать из-за долгов по зарплате
11:40
«ДНР»: 11 смертей и 158 новых случаев заражения COVID-19
09:19
«ЛНР» зарегистрировала одну смерть и пять новых случаев коронавируса
21:13
Зачем Зеленский зовет Путина на Донбасс ►
все новости
16:09
«В любой момент войска могут вернуться к нашим границам»: Зеленский побывал на позициях военных на Херсонщине
15:59
«Нафтогаз Украины» установил тариф на газ для населения с 1 мая. Кабмин ожидает, что его снизят летом
15:50
Беспилотник ОБСЕ получил повреждения во время посадки из-за глушения
15:25
На Донетчине регрессные выплаты шахтерам увеличились почти на 11%: Подробности
15:16
На Донбассе подорвался автомобиль ВСУ: один боец погиб, трое ранены
15:10
Еще один нардеп ОПЗЖ будет защищать диссертацию. Там же, где и Кива
14:39
«ДНР»: 175 новых случаев ковида и 12 смертей за сутки
14:27
В Донецкой области добавят ковидные места в больницах
14:03
Незаконное задержание и пытки. Сотруднику «МГБ ЛНР» объявлено о подозрении
13:29
Украина высылает из страны консула генерального консульства РФ в Одессе
13:23
Ощадбанк продлил действие просроченных карт переселенцев до 1 июля
12:59
У властей Украины нет точной информации, загрязнена ли вода на Донбассе радиацией
12:13
Песков: Повестка возможной встречи Путина и Зеленского не должна затрагивать вопросы Донбасса
12:00
В диссертации Кивы СМИ нашли поддельную справку и манипуляции с участием в конференциях
11:41
На Луганщине за сутки от ковида умерли 13 пациентов, 251 человек заболел
все новости
ВИДЕО
Путин «забыл» о Донбассе, Седово снова по пропускам и миллионы для молодежи Донецка. Дайджест НД ►
25 апреля, 21:15
«Динамо» стало чемпионом Украины по футболу впервые за пять лет. В дебютный сезон Луческу
25 апреля, 18:47
Уроженец Мариуполя Радивилов выиграл золото на чемпионате Европы по спортивной гимнастике
25 апреля, 17:40

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®,(Р), (PR), Спецпроект — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция