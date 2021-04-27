«ДНР»: 175 новых случаев ковида и 12 смертей за сутки

Так называемый минздрав группировки «ДНР» за минувшие сутки зарегистрировал 175 случаев коронавирусной инфекции. От осложнений умерли 12 заболевших ранее.



По состоянию на 27 апреля формирование подтверждает 32 735 случая коронавирусной инфекции: продолжают лечение 4087 человек, выписаны — 26 160, умерли — 2488.



За сутки выявлено 134 случая пневмоний, на 91 случай больше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализировано 100. Всего на лечении 1413 пациентов с пневмониями, из них 627 на кислородной поддержке (+41 за сутки).



Также по результатам проведенных 33 исследований с помощью экспресс-тестов было выявлено 26 пациентов, ранее переболевших коронавирусной инфекцией. Всего с 18 марта 2021 года выявлено 1311 таких пациентов.



У властей Украины нет данных о заболеваемости COVID-19 на неподконтрольных территориях.