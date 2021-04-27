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Еще один нардеп ОПЗЖ будет защищать диссертацию. Там же, где и Кива

27 апреля 2021, 15:10

Еще один нардеп ОПЗЖ будет защищать диссертацию. Там же, где и Кива

Народный депутат от фракции ОПЗЖ Валерий Гнатенко намерен защитить докторскую диссертацию. Защита пройдет 12 мая у в Института подготовки кадров Государственной службы занятости в Киеве. Об этом сообщается на сайте учебного заведения.

При этом Гнатенко будет защищать свою работу у того же ученого совета, у которого свою кандидатскую диссертацию накануне защитил его коллега по фракции — нардеп Илья Кива.

Тема диссертации Гнатенко на соискание ученой степени доктора наук по государственному управлению называется: «Государственное управление экономической безопасностью в системе цифровизации национальной безопасности».

До избрания в Верховную Раду в 2019 году Гнатенко был мэром Дружковки Донецкой области.

Вокруг защиты диссертации Ильей Кивой возник скандал: журналисты выяснили, что нардеп добавил к своей работе справку с поддельной подписью. Кроме того, среди подтверждений апробации диссертации Кива указал материалы научно-практических конференций, которые отсутствуют в официальных сборниках.

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