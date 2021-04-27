На Донбассе подорвался автомобиль ВСУ: один боец погиб, трое ранены

Автомобиль с украинскими военными подорвался сегодня, 27 апреля, на неизвестном взрывном устройстве в зоне операции Объединенных сил на Донбассе. В результате подрыва один боец погиб, трое пострадали.



Об этом сообщает пресс-центр ООС.



Пострадавшие доставлены в лечебное учреждение, где им оказали медицинскую помощь. Состояние их здоровья удовлетворительное.



На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины. Обстоятельства выясняются.