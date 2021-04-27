На Донетчине регрессные выплаты шахтерам увеличились почти на 11%: Подробности

В Донецкой области средний размер ежемесячной страховой выплаты пострадавшим на производстве (членам их семей) увеличился на 473 гривны в результате перерасчета. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.



Фонд социального страхования Украины в марте провел перерасчет сумм ежемесячных страховых выплат пострадавшим на производстве и лицам, имеющим право на ежемесячные страховые выплаты в случае смерти потерпевшего, на коэффициент 1,11, который был утвержден постановлением Кабинета министров Украины от 24.03.2021 № 239.



«В Донецкой области перерасчет проведен 42 846 лицам, из которых 30 350 шахтеров, 16 674 внутренне перемещенных лиц. Средний размер ежемесячной страховой выплаты по области увеличился на 473 грн (или на 10,8%) и составляет 4855 грн. Ежемесячная выплата шахтерам увеличилась на 566 грн и составляет в среднем по области 5856 грн, внутренне перемещенным лицам – на 541 грн и составляет в среднем 5507 грн», – сообщили в Управлении исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины в Донецкой области.



Как уточняют в областном подразделении Фонда соцстраха, максимальный размер ежемесячной страховой выплаты после проведенного перерасчета не превышает 10 размеров прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на дату проведения перерасчета (22 700 грн).



Повышенные ежемесячные страховые выплаты пострадавшим (членам их семей) перечислены в апреле 2021 года.