Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

На Донетчине регрессные выплаты шахтерам увеличились почти на 11%: Подробности

27 апреля 2021, 15:25

На Донетчине регрессные выплаты шахтерам увеличились почти на 11%: Подробности

В Донецкой области средний размер ежемесячной страховой выплаты пострадавшим на производстве (членам их семей) увеличился на 473 гривны в результате перерасчета. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

Фонд социального страхования Украины в марте провел перерасчет сумм ежемесячных страховых выплат пострадавшим на производстве и лицам, имеющим право на ежемесячные страховые выплаты в случае смерти потерпевшего, на коэффициент 1,11, который был утвержден постановлением Кабинета министров Украины от 24.03.2021 № 239.

«В Донецкой области перерасчет проведен 42 846 лицам, из которых 30 350 шахтеров, 16 674 внутренне перемещенных лиц. Средний размер ежемесячной страховой выплаты по области увеличился на 473 грн (или на 10,8%) и составляет 4855 грн. Ежемесячная выплата шахтерам увеличилась на 566 грн и составляет в среднем по области 5856 грн, внутренне перемещенным лицам – на 541 грн и составляет в среднем 5507 грн», – сообщили в Управлении исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины в Донецкой области.

Как уточняют в областном подразделении Фонда соцстраха, максимальный размер ежемесячной страховой выплаты после проведенного перерасчета не превышает 10 размеров прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на дату проведения перерасчета (22 700 грн).

Повышенные ежемесячные страховые выплаты пострадавшим (членам их семей) перечислены в апреле 2021 года.

Читайте также:

Получат уже в апреле: В Украине повышают регрессные выплаты

Еще по теме

Места
Донецкая область
Прочее
Регресс соцвыплаты
Люди
Шахтеры Переселенцы

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:39
«ДНР»: 175 новых случаев ковида и 12 смертей за сутки
10:11
«ЛНР»: Число смертей от коронавируса возросло до 396
09:17
Боевики снова не пропустили патруль миссии ОБСЕ через блокпост под Донецком
22:06
В «ЛНР» заявили, что вакцинировали от ковида около 46 тысяч человек
21:11
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 26 апреля
14:43
«ЛНР» приговорила луганчанина к семи годам тюрьмы за миллионную взятку сотруднику «прокуратуры»
12:00
Пять человек пострадали во время аварии пассажирского автобуса в Макеевке
09:28
«ЛНР» заявила о трех летальных случаях от COVID-19
22:47
В Донецке произошел сильный пожар – горела квартира. Погибли два человека
22:42
Главные новости Донбасса за неделю
21:15
Путин «забыл» о Донбассе, Седово снова по пропускам и миллионы для молодежи Донецка. Дайджест НД ►
19:04
Работники Алчевского меткомбината продолжают бастовать из-за долгов по зарплате
11:40
«ДНР»: 11 смертей и 158 новых случаев заражения COVID-19
09:19
«ЛНР» зарегистрировала одну смерть и пять новых случаев коронавируса
21:13
Зачем Зеленский зовет Путина на Донбасс ►
все новости
16:09
«В любой момент войска могут вернуться к нашим границам»: Зеленский побывал на позициях военных на Херсонщине
15:59
«Нафтогаз Украины» установил тариф на газ для населения с 1 мая. Кабмин ожидает, что его снизят летом
15:50
Беспилотник ОБСЕ получил повреждения во время посадки из-за глушения
15:25
На Донетчине регрессные выплаты шахтерам увеличились почти на 11%: Подробности
15:16
На Донбассе подорвался автомобиль ВСУ: один боец погиб, трое ранены
15:10
Еще один нардеп ОПЗЖ будет защищать диссертацию. Там же, где и Кива
14:39
«ДНР»: 175 новых случаев ковида и 12 смертей за сутки
14:27
В Донецкой области добавят ковидные места в больницах
14:03
Незаконное задержание и пытки. Сотруднику «МГБ ЛНР» объявлено о подозрении
13:29
Украина высылает из страны консула генерального консульства РФ в Одессе
13:23
Ощадбанк продлил действие просроченных карт переселенцев до 1 июля
12:59
У властей Украины нет точной информации, загрязнена ли вода на Донбассе радиацией
12:13
Песков: Повестка возможной встречи Путина и Зеленского не должна затрагивать вопросы Донбасса
12:00
В диссертации Кивы СМИ нашли поддельную справку и манипуляции с участием в конференциях
11:41
На Луганщине за сутки от ковида умерли 13 пациентов, 251 человек заболел
все новости
ВИДЕО
Путин «забыл» о Донбассе, Седово снова по пропускам и миллионы для молодежи Донецка. Дайджест НД ►
25 апреля, 21:15
«Динамо» стало чемпионом Украины по футболу впервые за пять лет. В дебютный сезон Луческу
25 апреля, 18:47
Уроженец Мариуполя Радивилов выиграл золото на чемпионате Европы по спортивной гимнастике
25 апреля, 17:40

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®,(Р), (PR), Спецпроект — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция