Беспилотник ОБСЕ получил повреждения во время посадки из-за глушения

Беспилотник миссии ОБСЕ 23 апреля получил повреждения во время аварийной посадки из-за глушения на базе в Степановке Донецкой области. Об этом сообщается в отчете миссии.



Отмечается, аппарат дважды попал под воздействие помех в 19:00, после взлета. Однако команда миссии продолжила запланированный полет над районами по обе стороны от линии соприкосновения.



«В 19:09, зарегистрировав помехи сигналу обоих модулей GPS, которые не прекращались (по оценке, в результате глушения), команда СММ направила БПЛА назад на базу в Степановке. В период с 19:09 до 19:50 наблюдатели запускали режим полета по кругу, пытаясь восстановить сигнал GPS для безопасной посадки, однако эти попытки не увенчались успехом», — говорится в отчете.



Из-за риска потери контроля над летательным аппаратом наблюдатели совершили аварийную посадку беспилотника. В результате удара при посадке аппарат получил повреждения внутреннего топливного бака,

посадочных шасси и подвесного контейнера для камеры.

В миссии подчеркнули, что беспилотники миссии подвергаются повышенному уровню воздействия помех сигналу обоих приемников GPS при взлете и посадке в районах около базы в Степановке с 21 марта 2021 года.



При этом в одном таком случае БПЛА не смог взлететь, а в еще одном случае команда СММ была вынуждена совершить аварийную посадку.