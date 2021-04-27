«В любой момент войска могут вернуться к нашим границам»: Зеленский побывал на позициях военных на Херсонщине

Президент Владимир Зеленский побывал на позициях ВСУ на админгранице с Крымом

Сегодня, 27 апреля, президент Украины Владимир Зеленский посетил с рабочей поездкой Херсонскую область. Он побывал на передовых позициях украинских военных на административной границе с временно оккупированным Крымом, передает пресс-служба главы государства.



Президент ознакомился с оперативной обстановкой и системой укреплений на админгранице с АР Крым. На передовой позиции Владимир Зеленский осмотрел блиндаж и окопы, пообщался с военными, которые несут здесь службу. Президент поинтересовался уровнем обеспечения условий пребывания бойцов на позициях.



«Мы сегодня на Херсонщине. Видим наши позиции, проверяем готовность с точки зрения техники, наших бойцов, наших бригад. Очень важно как на передовой, так и в резерве видеть состояние наших военных, состояние нашей армии – техническое и психологическое. Это важно для того, чтобы понимать: то, что войска отходят, не значит, что армия не должна быть готовой к тому, что в любой момент может быть возвращение войск к границам нашей страны», – сказал Владимир Зеленский.

Также глава государства посетил базовый лагерь украинских военных вблизи села Чаплинка, где ознакомился с условиями размещения личного состава. В санитарной части он пообщался с дежурными врачами, спросил об обеспечении медоборудованием и лекарственными средствами, а также поинтересовался эпидемическим состоянием и ходом вакцинации среди военнослужащих. Президент передал двум воинским подразделениям приборы ночного видения и тепловизоры.



Что касается недавнего скопления российских войск на восточной границе Украины, то, по словам президента, Россия не первый год прибегает к давлению. Но Украина постоянно должна быть к этому готова.



По словам Зеленского, совместные усилия Украины, европейских стран и США в отношении России создали возможности для деэскалации.



«Мы не можем гарантировать на 100%, что российские войска не вернутся. Мы все поддерживаем решение отвести войска от границы с Украиной. Это говорит уже о намерении не продолжать эскалацию», – отметил президент.