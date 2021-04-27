«ДНР» начала демонтаж крана на заброшенной стройке в Донецке

Группировка «ДНР» начала демонтировать первый башенный кран из нескольких, брошенных застройщиками в разных районах Донецка. Об этом сообщает пресс-служба «министерства строительства и ЖКХ ДНР».



Как утверждают в «минстрое», работы по демонтажу грузоподъемного крана проводятся на заброшенной стройке по ул. Овнатаняна, 23/1. Данный объект 28 апреля собирается посетить «министр строительства и ЖКХ ДНР» Сергей Наумец.



Ранее «министерство доходов и сборов ДНР» разыскивало собственников восьми «бесхозяйных» башенных кранов, брошенных на стройках в Донецке, в частности по адресам: Калининский район, ул. Овнатаняна, 23/1; ул. Марии Ульяновой, 63а; бульвар Шевченко, 41 е; проспект Дзержинского, 24а, ул. Горячкина, 7; бульвар Шахтостроителей, 45.