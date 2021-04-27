Штаб: Боевики стреляли из ракетного комплекса и запрещенных минометов

С начала текущих суток незаконные вооруженные формирования 6 раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщает
пресс-центр штаба ООС.
Под огнем оказались окрестности Водяного, Опытного, Майорска, Луганского и Талаковки.
Боевики стреляли из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, противотанкового ракетного комплекса, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
На обстрелы украинские военнослужащие открывали ответный огонь.
Кроме этого, автомобиль с украинскими военными подорвался
сегодня, 27 апреля, на неизвестном взрывном устройстве в зоне операции Объединенных сил на Донбассе. В результате подрыва один боец погиб, трое пострадали.