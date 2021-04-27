ПРООН и Канада передали 10 мобильных ЦНАПов для Донетчины и Луганщины

Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в Украине при поддержке правительства Канады завершила поставку серии мобильных центров предоставления административных услуг (ЦПАУ или ЦНАП – укр.) для громад Донецкой и Луганской областей.



26 апреля новые мобильные ЦНАПы получили громады Мариуполя в Донецкой области, а также Горного и Новоайдара в Луганской области.



Всего с лета 2020 года было передано 10 мобильных центров предоставления административных услуг. Теперь сеть покрывает отдаленные районы Новоайдарской, Горной, Попаснянской, Станично-Луганской и Северодонецкой громад на Луганщине и Мариупольской, Кураховской, Северской, Марьинской и Угледарской громад на Донетчине.



Мобильные ЦНАПы – это специально оборудованные грузовые автомобили, которые курсируют по отдаленными районам, в частности вблизи линии соприкосновения, включая КПВВ для предоставления административных и социальных услуг гражданам. Центры «на колесах» оснащены всей необходимой технической инфраструктурой и коммуникациями и специально оборудованы для нужд людей с инвалидностью.



Мобильный ЦНАП предоставляет более 70 видов услуг, практически идентичных тем, которые сейчас можно получить в стационарных центрах, например оформление субсидий, регистрацию бизнеса и имущества, получение свидетельства о рождении и пенсионных удостоверений. Кроме того, каждое транспортное средство имеет четыре рабочих места для специалистов ЦНАПа, социальных служб и пенсионного фонда, а также служб бесплатной правовой помощи.



Общая стоимость десяти мобильных ЦНАПов составляет около 1,9 миллионов долларов США (порядка 50 миллионов гривен).