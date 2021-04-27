Зеленский поручил подготовить следующее заседание СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки в Херсонскую область поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову подготовить заседание СНБО. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.



Президент провел совещание по ситуации безопасности на административной границе с временно оккупированной территорией Крыма, а также в Херсонской, Запорожской, Одесской, Николаевской и Донецкой областях.



«Секретарь СНБО доложил о ситуацию с безопасностью на админграницах с временно оккупированным Крымом и в указанных областях. Участники совещания обсудили оперативную обстановку в этих регионах и готовность сил к реагированию на возможное обострение ситуации», – говорится в сообщении.



По результатам совещания президент Украины поручил секретарю СНБО подготовить в ближайшее время заседание Совета национальной безопасности и обороны.