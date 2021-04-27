Столтенберг: НАТО ожидает, что РФ по доброй воле включится в мирное урегулирование на Донбассе

НАТО приветствует отведение Россией войск от границ с Украиной, но продолжает требовать остановить военное наращивание и присоединиться к политическому процессу по урегулированию конфликта. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает «Укринформ».



«В том, что касается Украины, — мы видели, что произошло некоторое снижение напряжения, и мы это приветствуем. В то же время, мы проводим очень внимательный мониторинг ситуации и развития событий. Мы ожидаем, что Россия завершит все военные наращивания в Украине и вокруг нее. Мы также ожидаем, что Россия присоединится, по доброй воле, к политическому процессу, потому что только через переговоры и через политический процесс мы можем найти политическое долговременное решение», — сказал руководитель Альянса во время брифинга по итогам переговоров с премьер-министром Словакии Эдуардом Хегером 27 апреля.



Столтенберг отметил, что НАТО продолжит политическую поддержку и практическую поддержку Украины, в частности, в осуществлении реформ, модернизации институтов по безопасности и обороны.



Он отметил, что союзники очень обеспокоены тем, что происходило вокруг Украины в течение нескольких прошедших недель. Эти события, по его словам, отражают агрессивный курс России, который наблюдается уже много лет.

23 апреля РФ начала отводить войска от границ с Украиной после наращивания военной силы начиная с марта. Президент Владимир Зеленский отметил, что приветствует шаги по уменьшению военного присутствия и деэскалации ситуации на Донбассе. При этом Украина «всегда на чеку», добавил он.