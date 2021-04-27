Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Столтенберг: НАТО ожидает, что РФ по доброй воле включится в мирное урегулирование на Донбассе

27 апреля 2021, 22:27

Столтенберг: НАТО ожидает, что РФ по доброй воле включится в мирное урегулирование на Донбассе

НАТО приветствует отведение Россией войск от границ с Украиной, но продолжает требовать остановить военное наращивание и присоединиться к политическому процессу по урегулированию конфликта. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает «Укринформ».

«В том, что касается Украины, — мы видели, что произошло некоторое снижение напряжения, и мы это приветствуем. В то же время, мы проводим очень внимательный мониторинг ситуации и развития событий. Мы ожидаем, что Россия завершит все военные наращивания в Украине и вокруг нее. Мы также ожидаем, что Россия присоединится, по доброй воле, к политическому процессу, потому что только через переговоры и через политический процесс мы можем найти политическое долговременное решение», — сказал руководитель Альянса во время брифинга по итогам переговоров с премьер-министром Словакии Эдуардом Хегером 27 апреля.

Столтенберг отметил, что НАТО продолжит политическую поддержку и практическую поддержку Украины, в частности, в осуществлении реформ, модернизации институтов по безопасности и обороны.

Он отметил, что союзники очень обеспокоены тем, что происходило вокруг Украины в течение нескольких прошедших недель. Эти события, по его словам, отражают агрессивный курс России, который наблюдается уже много лет.

23 апреля РФ начала отводить войска от границ с Украиной после наращивания военной силы начиная с марта. Президент Владимир Зеленский отметил, что приветствует шаги по уменьшению военного присутствия и деэскалации ситуации на Донбассе. При этом Украина «всегда на чеку», добавил он.

Читайте также:

CIT: Военная техника РФ остается на полигоне, угроза вторжения в Украину сохраняется

Еще по теме

Организации
Нато
Прочее
Украина-Россия

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:35
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 27 апреля
20:49
Денисова: Почти 600 тысяч жителей ОРДЛО получили паспорта РФ
17:47
«ДНР» начала демонтаж крана на заброшенной стройке в Донецке
14:39
«ДНР»: 175 новых случаев ковида и 12 смертей за сутки
10:11
«ЛНР»: Число смертей от коронавируса возросло до 396
09:17
Боевики снова не пропустили патруль миссии ОБСЕ через блокпост под Донецком
22:06
В «ЛНР» заявили, что вакцинировали от ковида около 46 тысяч человек
21:11
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 26 апреля
14:43
«ЛНР» приговорила луганчанина к семи годам тюрьмы за миллионную взятку сотруднику «прокуратуры»
12:00
Пять человек пострадали во время аварии пассажирского автобуса в Макеевке
09:28
«ЛНР» заявила о трех летальных случаях от COVID-19
22:47
В Донецке произошел сильный пожар – горела квартира. Погибли два человека
22:42
Главные новости Донбасса за неделю
21:15
Путин «забыл» о Донбассе, Седово снова по пропускам и миллионы для молодежи Донецка. Дайджест НД ►
19:04
Работники Алчевского меткомбината продолжают бастовать из-за долгов по зарплате
все новости
23:46
Кравчук: В ТКГ не обсуждался сегодня документ по контролю над перемирием
22:27
Столтенберг: НАТО ожидает, что РФ по доброй воле включится в мирное урегулирование на Донбассе
21:35
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 27 апреля
20:54
Правозащитники рассказали, почему жилищные программы недоступны большинству переселенцев
20:49
Денисова: Почти 600 тысяч жителей ОРДЛО получили паспорта РФ
20:22
Зеленский поручил подготовить следующее заседание СНБО
19:55
Кулеба: Прямые переговоры с «Л-ДНР» – это красная линия, которую не перейдет Украина
19:41
Кремль: Конкретных предложений о встрече Путина с Зеленским не поступало
19:21
Всего около 6% переселенцев могут воспользоваться государственными жилищными программами – правозащитники
19:12
Для тех, кто скрывается в ОРДЛО и РФ: Рада приняла закон о заочном осуждении
18:53
ПРООН и Канада передали 10 мобильных ЦНАПов для Донетчины и Луганщины
18:16
На Донетчине усиливают карантин из-за COVID-19
18:13
Ермак: Украине надо продолжать переговоры во всех форматах ради мира на Донбассе
18:10
Штаб: Боевики стреляли из ракетного комплекса и запрещенных минометов
17:47
«ДНР» начала демонтаж крана на заброшенной стройке в Донецке
все новости
ВИДЕО
Путин «забыл» о Донбассе, Седово снова по пропускам и миллионы для молодежи Донецка. Дайджест НД ►
25 апреля, 21:15
«Динамо» стало чемпионом Украины по футболу впервые за пять лет. В дебютный сезон Луческу
25 апреля, 18:47
Уроженец Мариуполя Радивилов выиграл золото на чемпионате Европы по спортивной гимнастике
25 апреля, 17:40

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®,(Р), (PR), Спецпроект — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция