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Кравчук: В ТКГ не обсуждался сегодня документ по контролю над перемирием

27 апреля 2021, 23:46

Кравчук: В ТКГ не обсуждался сегодня документ по контролю над перемирием

Сегодня, 27 апреля, рабочая подгруппа в составе Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) не рассматривала документ по усилению контроля над соблюдением режима прекращения огня на Донбассе. Его итоговое рассмотрение планируется завтра. Об этом заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в эфире телеканала «Дом».

«Дело в том, что подгруппа не принимает окончательного решения. Есть четыре подгруппы в составе ТКГ: политическая, по вопросам безопасности, гуманитарная и экономическая. Они созданы для того, чтобы готовить повестку дня, которая будет рассматриваться на заседании общей Трёхсторонней контактной группы. Они работают. А решение будет приниматься завтра», — сказал Кравчук.

Он отметил, что пока окончательно не удалось договориться по вопросу прекращения огня на Донбассе и утверждению дополнительного механизма контроля над соблюдением режима тишины. Тем не менее, в отношении этих вопросов у Леонида Кравчука положительные ожидания.

«Положительные ожидания. Потому что идёт процесс обсуждения, не отталкивания вопроса, а именно обсуждение. У нас редко такое было на рабочих подгруппах, когда темы обсуждались. В последнее время, во всяком случае. А сейчас вот эта тема обсуждается», — пояснил он.

Все базовые вопросы будут рассмотрены на завтрашнем заседании Трёхсторонней контактной группы на уровне делегаций Украины, России, с участием ОБСЕ.

«Заседание ТКГ будет завтра, 28 апреля. И только завтра будет окончательное решение о прекращении огня, и по решению о задействовании координационного механизма контроля над соблюдением режима тишины», — заключил глава украинской делегации в ТКГ.

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