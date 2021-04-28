Глава МИД России заявил о важности недопущения войны с Украиной

Полномасштабной войны России с Украиной на Донбассе можно и нужно избежать, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью «РИА Новости».



Так он прокомментировал вероятность вооруженного конфликта в свете того, что на неподконтрольной Киеву части Донбасса уже более полумиллиона жителей получили российское гражданство.



«Если это зависит от нас и от ополченцев (группировки «ДНР» и «ЛНР» — Ред.), насколько мы можем понимать их принципиальные подходы, то войны можно и нужно избежать», — сказал Лавров.



При этом он «не взялся гадать», придерживается ли украинская сторона аналогичного подхода.



Вместе с тем из Киева неоднократно звучали заявления, о том что украинская власть ставит во главе угла дипломатию. Президент Владимир Зеленский сказал, что Украина готова бороться за мир дипломатическим путем, однако готова и к боевым действиям со стороны России.



Глава украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук неоднократно отвергал возможность наступления украинских военных на Донбасс. А якобы подготовку к бомбежкам в Донецке он назвал нагнетанием ситуации.