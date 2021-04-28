Более 9500 случаев ковида выявили в Украине за сутки. Выздоровели 20 тысяч человек

За вторник, 27 апреля, в Украине выявили 9 590 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Это на 1 675 случаев больше, чем днем ранее. Данные опубликованы на сайте СНБО по мониторингу распространения COVID-19.



При этом вчера выздоровели 20 062 пациента, а умер — 441 человек.



За все время пандемии ковид в стране диагностировали у 2 047 838 человек. Из них 1 616 891 пациент выздоровел, а 43 391 случай завершился смертью. Продолжают болеть 387 556 пациентов.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировано в Киеве (1070), Харьковской (818), Донецкой (811), Днепропетровской (584) и Львовской (530) областях.



За вторник провели 99 112 тестирований.



В статистике нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.



По данным Минздрава, 27 апреля 19 590 человек получили дозу вакцины от ковида. Всего в Украине 558 716 человек вакцинировались с начала прививочной кампании, из них 9 получили вторую дозу и завершили вакцинацию.