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Штаб: 11 обстрелов за сутки, ранен военный

28 апреля 2021, 08:07

Штаб: 11 обстрелов за сутки, ранен военный

Один украинский военнослужащий получил ранение в результате обстрелов со стороны боевиков за минувшие сутки, 27 апреля. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

В течение вторника украинская сторона зафиксировала 11 обстрелов своих позиций.

Под огнем оказались окрестности Водяного, Опытного, Майорска, Луганского, Талаковки, Павлополя, Каменки и Широкино.

Боевики стреляли из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Раненному военному оказали медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние его здоровья — удовлетворительное.

На обстрелы украинские военные открывали ответный огонь.

Начиная со вступления в силу всеобъемлющего контроля над режимом прекращения огня, с 27 июля 2020 года и до 26 апреля СММ ОБСЕ зафиксировала не менее 22 640 нарушений, в том числе 6 413 взрывов, 2 824 пролетевших неопределенных боеприпаса, 195 вспышек дульного пламени, 79 осветительных ракет, а также не менее 12 129 очередей и выстрелов.

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