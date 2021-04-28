Стефанчук сообщил о планах власти заменить одного министра

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал, что власть допускает замену в правительстве одного министра.



«Я знаю, что по крайней мере на одну внеочередную сессию выносят одного министра — это будет кандидатура на министра энергетики. Но обсуждается вопрос о замене одного министра», — сказал Стефанчук в интервью «Украинской правде».



На вопрос, о ком идет речь, Стефанчук ответил, что не может сообщить до обнародования официальной информации и что пока вопрос обговаривается.

Премьер-министр Денис Шмыгаль внес представление о назначении министром энергетики вице-президента «Энергоатома» Германа Глущенко. На данный момент кресло главы Минэнерго вакантно.



Кроме того, СМИ со ссылкой на источники сообщают, что правительство может рассмотреть отставку министра здравоохранения Максима Степанова. Во фракции монобольшинства «Слуга народа» эту информацию пока не подтверждают.