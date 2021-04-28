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«ДНР» собрала студентов сдавать нормы ГТО в спорткомплексе. Меры карантина там не соблюдали

28 апреля 2021, 09:24

«ДНР» собрала студентов сдавать нормы ГТО в спорткомплексе. Меры карантина там не соблюдали

«ДНР» пренебрегла правилами карантина во время спортивного мероприятия. Скриншот из видео «ДНР» пренебрегла правилами карантина во время спортивного мероприятия. Скриншот из видео

Группировка «ДНР» организовала сдачу норм ГТО среди 250 студентов местных вузов. Мероприятие прошло 27 апреля под крышей спорткомплекса в Донецке.

Об этом сообщил «вице-премьер ДНР» Владимир Антонов в своих аккаунтах в соцсетях.

Судя по опубликованным фото и видео, на этом спортивном мероприятии нормы карантина не выполнялись. В частности, студенты, тренеры и «чиновники» не соблюдали социальную дистанцию, почти никто не носил защитные маски во время построений и между соревнованиями.


Кроме того, непонятна сама необходимость проведения такого мероприятия во время пандемии. Сам 42-летний Антонов, рассказывая о событии, вспомнил времена СССР: «Для многих людей, которые учились в советское время эта аббревиатура [ГТО] знакома, она расшифровывается как «Готов к труду и обороне».

«Вице-премьер ДНР» добавил, что ГТО является программой физической и культурной подготовки, «которая основывалась на единой и поддерживаемой государством системе патриотического воспитания граждан». «Именно с целью формирования у молодого поколения целеустремленности и уверенности в своих силах было принято решение провести первый этап ГТО среди учащихся высших учебных заведений», — подчеркнул он.

На фоне несоблюдения карантинных правил во время сдачи норм ГТО Антонов написал: «Подчеркну, что в наше непростое время, здоровье народа просто бесценно, а его фундамент закладывается в том числе и благодаря подобным общегосударственным мероприятиям».

 
 
 
 
 
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Публикация от Владимир Антонов (@vn.antonov)

По состоянию на 27 апреля «ДНР» подтверждает 32 735 случая коронавирусной болезни COVID-19: продолжают лечение 4087 человек, выписаны — 26 160, умерли — 2488. За сутки выявили 175 заболевших ковидом, а 12 человек скончались.

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