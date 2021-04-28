Полицейский и риелтор подозреваются в завладении чужой квартирой в Мариуполе. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области.



Там отметили, что уже завершено досудебное расследование в отношении 31-летнего работника Мариупольского районного управления полиции и 35-летней риелтора, которые обвиняются в мошенничестве по предварительному сговору группой лиц (часть 3 статьи 190 УК Украины).



По данным следствия в августе 2020 года указанные люди разработали преступную схему с целью завладения двухкомнатной квартирой жительницы Мариуполя. Правонарушители сообщили 33-летней хозяйке квартиры, что местные власти конфискуют ее жилье якобы за погашение коммунальных долгов.



Отмечается, что в качестве компенсации женщине предлагали получить 50 тысяч гривен, при том, что рыночная стоимость квартиры составляла более 300 тысяч гривен.



Обвиняемым грозит от трех до восьми лет лишения свободы.



Досудебное расследование осуществлялось сотрудниками территориального управления ГБР.