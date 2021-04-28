«ДНР»: 155 заболевших COVID-19, 14 пациентов умерли

За минувшие сутки, 27 апреля, в отдельных районах Донецкой области коронавирусную болезнь диагностировали у 155 человек. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ДНР».



Кроме этого, умерли 14 заболевших ранее.



По состоянию на 28 апреля «ДНР» подтверждает 32 890 случаев заболевания COVID-19. Из них 26 323 человека выздоровели, летальных случаев — 2502.



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.

За вторник, 27 апреля, в Украине выявили 9 590 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Это на 1 675 случаев больше, чем днем ранее.