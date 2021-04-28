Киев ослабляет карантин: В общественный транспорт начнут пускать без пропуска с 1 мая

С 1 мая в Киеве будут ослаблены карантинные ограничения, сообщил мэр столицы Виталий Кличко во время брифинга.



В частности, с первого дня мая возобновит работу весь общественный транспорт, в том числе и метро. Сейчас попасть в общественный транспорт можно только по специальному пропуску.



Кроме того, с 1 мая возобновят работу рестораны, кафе, торгово-развлекательные центры, рынки, ярмарки, спортивные залы и фитнес-центры. Центры предоставления административных услуг возобновят работу по предварительной записи через электронные сервисы.



С 5 мая в столице восстановят учебный процесс в школах, детских садах и высших учебных заведениях. Также в Киеве восстановят прием документов для зачисления детей в первый класс на следующий учебный год.