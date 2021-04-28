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Рада приняла изменения в Земельный кодекс. Более трех тысяч поправок рассматривали с середины марта

28 апреля 2021, 14:18

Рада приняла изменения в Земельный кодекс. Более трех тысяч поправок рассматривали с середины марта

Верховная Рада одобрила изменения в Земельный кодекс и другие законы об усовершенствовании системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений.

За соответствующий законопроект №2194 во втором чтении и в целом проголосовало 284 народных депутатов.

Законопроект предусматривает передачу земель госсобственности за пределами населенных пунктов (кроме земель, которые нужны государству для выполнения его функций) в коммунальную собственность. Он также реформирует систему управления в сфере земельных отношений.

Документ предлагает отказаться от существования «специально уполномоченного центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере земельных отношений», с созданием вместо него «центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере кадастровой деятельности и геопространственных данных».

Кроме того, предполагается упразднение институтов государственной экспертизы землеустроительной документации и агрохимической паспортизации земель, отмена полномочий Верховной Рады согласовывать изменения целевого назначения особо ценных земель, отмена необходимости согласовывать с Кабинетом министров продажу земельных участков несельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности иностранным юридическим лицам.

Из Земельного кодекса Украины также исключаются нормы, ограничивающие возможность иностранцев и иностранных юрлиц покупать свободные от застройки земельные участки несельскохозяйственного назначения за пределами населенных пунктов.

Законопроект № 2194 вводит принципы «одного касания» и «молчаливого согласия» при проверке государственными органами документации по землеустройству и оценке земель требованиям нормативно-правовых актов. Для реализации данной инициативы из законодательства изымаются требования по предоставлению ряда лишних согласовательных документов, отменяется государственная экспертиза документации по землеустройству.

Согласно пояснительной записке, документ отменяет процедуру выдачи спецразрешений на снятие и перенесение грунтового покрова земельных участков, но вводит общее правило по определению требований по сохранению поверхностного (плодородного) слоя почвы в документации по землеустройству.

Предусматривается постепенный отказ от «бумажной» технологии составления документации по землеустройству и технической документации по оценке земель, она должна разрабатываться исключительно в электронном виде и заверяться электронной цифровой подписью разработчика. Также вводятся правовые гарантии полной открытости и доступности документации по землеустройству, публичности ее рассмотрения, в том числе предельно упрощается доступ к ней граждан, органов власти и ее разработчиков.

Документ вводит обязательное страхование ответственности исполнителей работ перед заказчиками и третьими лицами за последствия и убытки, допущенные при составлении документации по землеустройству или выполнении топографо-геодезических работ, эта законодательная норма заменит функции государственного надзора по землеустройству и топографо-геодезической деятельности, ничем не гарантирующего реального возмещения ущерба лицам, пострадавшим от некачественного выполнения работ.

Также законопроект исключает экономическую оценку земель из состава землеоценочных работ. Предоставляется статус публичной информации данным о качестве почв и оценочной стоимости земельных участков и отчетам о стоимости земельных участков государственной и коммунальной собственности.

Парламент приступил к рассмотрению в повторном втором чтении законопроекта еще 16 марта. К документу поступило 3128 предложений и поправок, в основном от депутатов из фракций «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Батькивщина».

Согласно регламенту работы Верховной Рады, депутаты не могут рассматривать другие вопросы пока не закончат рассмотрение начатого законопроекта. Поэтому парламент собирался на внеочередные заседания, на которых рассматривал другие законопроекты.

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