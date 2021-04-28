На Луганщине — еще 213 заболевших COVID-19, 13 пациентов скончались

На подконтрольной властям территории Луганской области подтверждено 213 новых случаев заболевания COVID-19. Кроме этого, 247 пациентов выздоровели, а 13 — умерли от осложнений. Об этом сообщили в Луганской ОГА.



География выявленных заболеваний: Лисичанск и Старобельский районы — по 35, Рубежное — 20, Северодонецк — 51, Беловодский И Белокуракинский, Кормянский и Попаснянский районы — по 7, Марковский — 5, Меловской, Троицкий и Новоайдарский — по 3, Новопсковский и Сватовский — по 13, Станично-Луганский — 4.



За все время исследований зафиксировано 22 943 случая коронавирусной болезни. Из них 18 319 человек выздоровели, 700 — умерли.



Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 60,7 (при пороговом 60).

За вторник, 27 апреля, в Украине выявили 9 590 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Это на 1 675 случаев больше, чем днем ранее.