У Путина допустили поиск точки соприкосновения в урегулировании на Донбассе между Киевом и Москвой

Кремль допускает поиск точки соприкосновения в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе. Об этом журналистам завил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».



Отвечая на вопрос, исключается ли обсуждение вопроса Донбасса в случае гипотетической встречи президентов Украины и РФ, Песков подчеркнул, что вопрос Донбасса не может решаться между Киевом и Москвой, потому что Москва не является стороной этого конфликта. Он напомнил, что об этом «достаточно прямо» недавно заявил Путин.



В ответ на вопрос о том, что делать, если в Киеве другое мнение по этому поводу, Песков сказал, что надо искать точки соприкосновения, так как в любом случае президент РФ неоднократно заявлял о готовности идти на диалог и искать решение именно рамках диалога.



«И также президент все время говорил о необходимости выполнения ранее взятых на себя обязательств всеми сторонами без исключения», — добавил представитель Кремля.



Также Песков назвал «прекрасной декларацией» слова президента Украины Владимира Зеленского о желании мира с Россией но добавил, что РФ и Украина «никогда не воевали».

Читайте также: Глава МИД России заявил о важности недопущения войны с Украиной