Кабмин уволил Коболева с поста главы «Нафтогаза». Компанию возглавит Витренко

Кабинет министров провел заседание общего собрания акционеров, на котором уволил иглаву правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева. Новым руководителем госкомпании стал Юрий Витренко.



Об этом сообщается на сайте правительства.



До этого Витренко был исполняющим обязанности министра энергетики. В 2018 году он занимал должность исполнительного директора НАК «Нафтогаз Украины». Теперь врио главы Минэнерго назначен Юрий Бойко, который уже был в этом статусе прошлой осенью.



Во время заседания также рассмотрели отчет о деятельности «Нафтогаза Украины» в 2020 году. Чистый консолидированный убыток группы компаний «Нафтогаз» в 2020 году составил 19 миллиардов гривен. При этом в утвержденном Кабмином финансовом плане компании предполагалось получение 11,5 миллиардов гривен прибыли. Соответствующий финансовый план был предложен самим руководством НАК «Нафтогаз Украины» в декабре 2020 года. По результатам сегоднешнего заседания работу наблюдательного совета и правления НАК «Нафтогаз Украины» в 2020 году признана неудовлетворительной.



Независимые члены и представители государства в набсовете компании продолжат осуществлять свои полномочия до избрания и определения новых представителей, отметили в Кабмине.