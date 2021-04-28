В Украине начнет действовать автоматическая регистрация ФОП, без участия госрегистратора

Физлицо-предприниматель (ФЛП, ФОП на укр.яз.) теперь сможет зарегистрироваться автоматически, без участия госрегистратора. Кабинет министров поддержал соответствующее постановление на заседании в среду, передает пресс-служба правительства.



Как отмечается, уже год действует услуга онлайн-регистрации ФОП с заявлениями, поданными в электронной форме через Единый вебпортал электронных услуг «Дія». За это время услугой электронной регистрации ФОП воспользовались более 100 тысяч человек.



Однако после того, как пользователь авторизовался в «Дії» и подал заявление на открытие ФОП, отдельный человек – государственный регистратор – должен был пересмотреть все введенные данные и принять дальнейшие решения. То есть не исключался так называемый «человеческий фактор», который мог дать погрешность при принятии решения.



Чтобы этого избежать, министерство юстиции совместно с министерством цифровой трансформации разработали экспериментальный проект по государственной регистрации физического лица предпринимателем в автоматическом режиме. Соответствующее постановление о его введении согласовал Кабинет министров.



«Постановлением правительства определено, что в течение двух лет будет проводиться экспериментальный проект по осуществлению государственной регистрации физического лица предпринимателем в автоматическом режиме без участия госрегистратора. То есть, человек авторизуется и подает заявку об открытии ФОП через портал "Дія". После этого эта заявка передается в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований для проведения госрегистрации ФОП. То есть, вся проверка данных будет проходить в реестрах без участия людей», – пояснил министр юстиции Денис Малюська.



По его словам, такой механизм направлен на уменьшение административной нагрузки, что, в свою очередь, предоставит ряд положительных преимуществ. А именно:



– уменьшится время на получение такой услуги, поскольку не будет необходимости лишний раз обращаться в государственные органы;



– будут устранены субъективный фактор при государственной регистрации и, как следствие, уменьшится количество необоснованных отказов в государственной регистрации;



– сократится продолжительность регистрационной процедуры;



– будут устранены коррупционные составляющие, которые могут возникать при обращении в государственные органы для предоставления такой услуги в обычном режиме;



– уменьшатся очереди и количество человек, которые физически посещают субъекты предоставления админуслуг.



Услуга реализуется при поддержке швейцарско-украинской программы «Электронное управление для подотчетности власти и участия общества» (EGAP) Фонда «Восточная Европа».