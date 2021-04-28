Офис прокурора: Террористы на Луганщине планировали распылить хлор в подразделении ВСУ

В Луганской области против военных готовили теракт — планировали распылить хлор в месте их дислокации. Об этом сообщает Офис генпрокурора.



«У двух участников группы обнаружены и изъяты средства и орудия для сбора и передачи сотруднику так называемого Министерства госбезопасности "ЛНР" информации по оборонной сфере», — говорится в сообщении.



По данным следствия, данные о расположении оборонных объектов, позиций ВСУ и передислокации военной техники они получали, в том числе, от военнослужащего ВСУ.



Организатор группы задержан. Решается вопрос относительно сообщения о подозрении всем участникам группировки и избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.