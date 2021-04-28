Минреинтеграции: После деоккупации Донбасса должности госслужащих займут переселенцы, их начнут готовить уже сейчас

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сформирует кадровый резерв госслужащих, которые будут работать после деоккупации Донбасса. Приоритет отдается переселенцам. Об этом рассказал государственный секретарь Минреинтеграции Константин Ващенко.



Во время конференции «Модернизация 2021: роль институтов и государственного управления» он сообщил, что данный проект уже начинается.



«Сейчас мы начинаем очень интересный проект – формирование кадрового резерва госслужащих для деоккупированих территорий. Когда состоится время "икс" и временно оккупированные территории Украины будут освобождены, встанет вопрос – а кто же сразу должен зайти в кабинеты и выполнять свои функции в военно-гражданских администрациях и территориальных громадах. Мы уже сейчас думаем об этом», – сказал Ващенко.



По его словам, проект кадрового резерва будет состоять из нескольких составляющих.



«Это будет открытый конкурс-отбор мотивированных людей, и я хочу подчеркнуть, что мы ориентируемся на наших граждан из числа внутренне перемещенных лиц, желающих вернуться не просто домой, но и послужить своей стране», – отметил госсекретарь Минреинтеграции.



Он добавил, что этот проект также ориентирован не только на действующих госслужащих, но и на тех, кто не имеет опыта работы на государственной службе, однако обладает соответствующими профессиональными и управленческими компетенциями.



«Конечно, проект требует определенного обучения, тренингов, он достаточно амбициозный, но реальный. Я думаю, что для того, чтобы закрыть все позиции, связанные с руководством, государственными и территориальными органами, обеспечением основных процессов управления – нам надо подготовить как минимум 1000 руководителей», – подытожил Ващенко.



В Минреинтеграции уточнили, что набор в кадровый резерв госслужащих будет происходить по конкурсу в несколько этапов. Сейчас планируется три раунда оценки потенциальных кандидатов: тестирование, индивидуальные задания и собеседование. Решение о зачислении кандидата по результатам оценки кадрового резерва будет принимать специально созданная конкурсная комиссия.



Основные требования к конкурсантам будут заключаться во владении необходимыми компетенциями, такими как стратегическое управление, организация работы, коммуникация и взаимодействие, самоменеджмент. После деоккупации выбранные государственные служащие смогут занимать как руководящие должности в местных государственных администрациях, так и должности категорий Б и В.

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