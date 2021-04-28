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Пострадает и Россия: Экс-глава Госэкоинспекции рассказал о масштабах загрязнения рек на Донбассе

28 апреля 2021, 19:20

Пострадает и Россия: Экс-глава Госэкоинспекции рассказал о масштабах загрязнения рек на Донбассе

Из-за неконтролируемого затопления закрытых группировками «ДНР» и «ЛНР» шахт происходит загрязнение водоемов, которое угрожает здоровью жителей Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщил глава Государственной экологической инспекции в 2019-2020 годах Егор Фирсов.

В своей колонке на «Украинской правде» он написал, что поскольку воды поднимаются и затапливают шахтные полости, они вымывают оттуда опасные вещества. Далее через грунтовые воды они попадают в реки Казенный Торец, Кривой Торец, Бахмутка, Лугань, Большая Каменка, Крынка, Лозовая и другие, а также в реку Северский Донец, которая является главным источником водоснабжения Донецкой, Луганской и Харьковской областей Украины.

«В 2018 году ряд исследований, в том числе и один из отчетов ОБСЕ, фиксировал значительное превышение вредных соединений в Северском Донце. В частности ртути, ванадия, кадмия стронция и других тяжелых металлов. Иногда эти показатели превышали норматив в 17 раз. Ученые еще тогда сравнивали воду "как с не очень соленого моря". И объясняли, что ее можно использовать разве что для технических нужд, но никак не для потребления человеком», – пишет Фирсов.

По его словам, самый опасный фактор загрязнения вод – затопление шахты «Юнком» неподалеку от Енакиево на неподконтрольной Украине территории. В 1979 году на шахте «Юнком» провели ядерный взрыв, и в специально созданной капсуле остались радиоактивные материалы.

«Эксперты, которых цитируют сепаратисты, уверяют, что вредные вещества из "Юнкома" не попадут через подземные соединения в соседнюю шахту "Красный октябрь", и "загрязнение грунтовых и поверхностных вод исключено". Украинская власть, геологи, экологи считают, что на шахте нужно постоянно проводить водоотлив, чтобы не допустить попадания цезия и стронция в шахтные воды, затем в грунтовые, а оттуда – в реки Северский Донец, Кальмиус, а также в Азовское море. Пострадает в том числе и территория России», – подчеркивает бывший глава Госэкоинспекции.

Он отметил, что все упомянутые данные фиксируются в официальном отчете ОБСЕ.

12 февраля 2021 года глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук на Совете безопасности ООН сделал заявление, что «в результате российской агрессии МАГАТЭ (международная организация для развития сотрудничества в области мирного использования атомной энергии – Ред.) с 2014 года не в состоянии проверять локации на оккупированных территориях, где используется ядерный материал».

Фирсов считает, что главная задача – допустить на эту территорию комиссию МАГАТЭ и осуществлять контроль и мониторинг ситуации. Он добавил, что подобные консультации в ТКГ имели место, но пока они не принесли результатов, и призвал украинскую делегацию в ТКГ, модераторов от ОБСЕ, актуализировать диалог по этому важному вопросу.

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