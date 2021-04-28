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Нацсовет оштрафовал каналы NewsOne и «НАШ»

28 апреля 2021, 21:20

Нацсовет оштрафовал каналы NewsOne и «НАШ»

Национальный совет по вопросам телевидения наложил штрафы на каналы NewsOne и «НАШ» по результатам внеплановых проверок. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В частности, решение о канале NewsOne приняли по результатам трех проверок в течение 2020 года.

Регулятор пришел к выводу, что канал нарушил закон о телевидении и радиовещании, а также статью закона «Об информации», которая запрещает в частности разжигание межэтнической, расовой или религиозной вражды.

Нацсовет ссылается на эфир с 8 по 10 мая, в котором гости передачи «Противостояние» Андрей Пальчевский и Вадим Карасев заявляли, что «значительное количество евреев служила в войсках нацистского Третьего Рейха и о существовании еврейских дивизий СС». В совете пришли к выводу, что редакция канала не критически отнеслись к этим заявлениям, которые имеют признаки отрицание фактов Холокоста, поэтому сделала каналу предупреждения и наложила штраф в размере более 114 тысяч гривен.

Вторая проверка касалась эфиров с 28 по 30 августа, когда экс-министер юстиции Оксана Лукаш в студии «Противостояние» назвала активиста Сергея Стерненка «убийцей», хотя суд не выносил к нему пока обвинительного приговора. По заключению Нацсовета, это было нарушением презумпции невиновности.

Третий случай — демонстрация телеканалом NewsOne видео встречи председателя партии ОПЗЖ Виктора Медведчука с российским президентом Владимиром Путиным в Москве. В Нацсовете указали на нарушение законодательства, которое запрещает пропаганду органов власти России.

«В информационных сюжетах телеканала о встрече Виктора Медведчука с Владимиром Путиным 7 и 8 октября 2020 года сложные вопросы украино-российских отношений освещались несбалансированно, однобоко, без использования альтернативной точки зрения, подавалась субъективная оценка только одного из политиков Украины, в том числе о необходимости поставки в Украину вакцины "Спутник V" российского производства. Также украинский политик поддержал тезис Владимира Путина об "общей Победе", которая является идеологемой российской пропаганды о "Великой Отечественной войне"», — говорится в сообщении.

Также Нацсовет оштрафовала телеканал «НАШ» на общую сумму более 200 000 гривен. В частности, проверка касалась эфира декабря 2020 года, в котором появился участник группировки «ЛНР» Родион Мирошник.

Еще один штраф на телекомпанию наложили за наличие в эфире призывов к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганды, разжиганию национальной, расовой или религиозной вражды. Такой вывод сделали на основе проверки показа видеоролика «Наша (не)зависимость? НАШ покажет».

Третья проверка этого канала касалась трансляции 25 сентября, во время которой зрителям предлагалось ответить на вопрос «Владимир Путин заслуживает Нобелевской премии мира?».

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