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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 28 апреля

28 апреля 2021, 22:42

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 28 апреля

Ситуация с распространением COVID-19

Вследствие осложнений от COVID-19 умерли еще 32 жителя подконтрольной властям территории Донетчины. За минувшие сутки лаборатории сообщили о еще 811 больных. Всего зафиксировано 78 257 случаев COVID-19: 59 541 пациент выздоровел, 1694 — умерли.

В отдельных районах Донецкой области коронавирусную болезнь диагностировали у 155 человек. Кроме этого, умерли 14 заболевших ранее, заявили в группировке «ДНР». Всего там подтверждают 32 890 случаев заболевания: 26 323 человека выздоровели, летальных случаев — 2502.

На подконтрольной властям территории Луганской области подтверждено 213 новых случаев COVID-19. Кроме этого, 13 пациентов умерли от осложнений. Всего — 22 943 случая болезни: 18 319 человек выздоровели, 700 — умерли.

Группировка «ЛНР» зафиксировала две смерти от коронавируса и один новый случай болезни. Всего «ЛНР» признает 4 297 заболевших: 3706 пациентов выздоровели, а 398 — умерли.

Политика

Президент Владимир Зеленский считает, что Ватикан был бы «идеальным местом» для переговоров с президентом России Владимиром Путиным о мире. Официального приглашения на встречу Кремль пока не получал.

Трехсторонней контактной группе не удалось согласовать компромиссный механизм верификации перемирия на Донбассе и текст документа о введении «пасхального перемирия». Стороны продолжат консультации по согласованию документа.

Полномасштабной войны России с Украиной на Донбассе можно и нужно избежать, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Россия начала частичный вывод войск с территории временно оккупированного Крыма. В то же время, отвод российского войска от восточной границы Украины в Воронежской области так и не наблюдается, сообщили в Госпогранслужбе.

Общество

Международный комитет Красного Креста отправил гуманитарный груз в оккупированные районы Луганской и Донецкой областей, в составе которого находились продуктовые наборы и медицинские товары весом почти 90 тонн.

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