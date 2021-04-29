Более 11 600 случаев коронавируса выявили в Украине за сутки

За среду, 28 апреля, в Украине выявили 11 627 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Это на 2 037 случаев больше, чем днем ранее. Данные опубликованы на сайте СНБО по мониторингу распространения ковида.



При этом вчера выздоровели 18 442 пациента, а умерли 387 человек.



За все время пандемии ковид в стране диагностировали у 2 059 465 человек. Из них 1 635 333 пациента выздоровели, а 43 778 случаев завершился смертью. Продолжают болеть 380 354 пациентов.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1203), Днепропетровской (1 021), Киеве (940), Донецкой (809) и Львовской (667) областях.



За среду провели 93 463 тестирования.



В статистике нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.



По данным Минздрава, 28 апреля 70 469 человек получили дозу вакцины от ковида. Всего в Украине 629 184 человека вакцинировались с начала прививочной кампании, из них 10 получили вторую дозу и завершили вакцинацию.