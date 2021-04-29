Украинский военный был ранен на Донбассе в среду

Украинский военный был ранен в среду в результате обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Отмечается, что военному оперативно оказали медицинскую помощь. Состояние здоровья раненого — удовлетворительное.



Всего за минувшие сутки украинская сторона зафиксировала 15 случаев режима прекращения огня со стороны НВФ.



По данным штаба, огонь велся по позициям в районе Красногоровки, Катериновки, Водяного, Гнутово, Светлодарска, Авдевки, Золотого-4, Зайцево.



Сегодня к утру, 29 апреля, украинская сторона зафиксировала три нарушения «режима тишины» — в районе Опытного, Павлополя и Светлодарска.

В свою очередь группировка «ЛНР» зафиксировала три случая обстрела. Подчеркивается, что под огонь попали позиции в районе Лозового, Золотого-5, Молодежного.



Группировка «ДНР» вчера зафиксировала обстрелы по своим позициям в районе Пикуз (ранее Коминтерново), Ужовки (ранее Ленинское), Старомихайловки. Сегодня боевики сообщют про обстрелы в районе Набережного, Яковлевки.



Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 27 апреля 2021-го зафиксировала не менее 23 005 нарушений режима прекращения огня по обе стороны линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях. В том числе это не менее 7 539 взрывов, 2 830 пролетевших неопределенных боеприпасов, 195 вспышек дульного пламени, 79 осветительных ракет, а также не менее 12 362 очереди и выстрела



Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят стороны конфликта, из-за разной методики подсчета. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.



При этом с начала года наблюдается обострение ситуации в зоне конфликта.