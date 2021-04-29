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«ЛНР»: Количество смертей от коронавируса превысило 400

29 апреля 2021, 09:17

«ЛНР»: Количество смертей от коронавируса превысило 400

За прошедшие сутки в отдельных районах Луганской области зарегистрировано девять новых случая заболевания COVID-19. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ЛНР».

Кроме этого, умерли трое заболевших ранее. Таким образом, с начала пандемии зарегистрирован 401 случай смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.

Всего с начала пандемии формирование признало 4 306 случаев заболевания. С полным выздоровлением выписали 3 738 пациентов.

У властей Украины нет данных о заболеваемости COVID-19 на неподконтрольных территориях.

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