«ЛНР»: Количество смертей от коронавируса превысило 400

За прошедшие сутки в отдельных районах Луганской области зарегистрировано девять новых случая заболевания COVID-19. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ЛНР».



Кроме этого, умерли трое заболевших ранее. Таким образом, с начала пандемии зарегистрирован 401 случай смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.



Всего с начала пандемии формирование признало 4 306 случаев заболевания. С полным выздоровлением выписали 3 738 пациентов.



У властей Украины нет данных о заболеваемости COVID-19 на неподконтрольных территориях.