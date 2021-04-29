Байден на встрече с Путиным хочет обсудить Украину

Президент США Джо Байден намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в Украине на личной встрече, сообщил его советник по нацбезопасности Джейк Салливан. Об этом он рассказал в эфире телеканала NBC.



По его словам, Байден во время предыдущих телефонных разговоров с Путиным выражал обеспокоенность в связи с усилением российских войск на границе с Украиной.



«Его точка зрения заключается в том, что США вместе с другими партнерами будут твердо стоять на защите суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы намерены это делать с помощью дипломатического общения высокого уровня, а не путем выдвижения публичных ультиматумов», — сказал он.



Также он рассказал, что американский президент предлагал Путину провести личную встречу в третьей стране, чтобы обсудить целый спектр вопросов в российско-американских отношениях.



О личной встрече с Владимиром Путиным также намерен договориться президент Украины Владимир Зеленский. Он предложил Путину встретиться на линии соприкосновения на Донбассе, но тот в ответ пригласил его в Москву. В Киеве сочли такой визит невозможным — вместо этого Зеленский назвал «идеальным местом для диалога» Ватикан.