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Верховная Рада назначила нового министра энергетики

29 апреля 2021, 10:58

Верховная Рада назначила нового министра энергетики

Герман Галущенко Герман Галущенко

Герман Галущенко назначен министром энергетики. Соответствующее решение приняла Верховная Рада на заседании 29 апреля

За его кандидатуру было отдано 305 голосов.

До этого Галущенко являлся вице-президентом государственной компании «Энергоатом».

Что известно о Германе Галущенко?

Герман Галущенко родился 1 мая 1973 года во Львове. В 1995 году окончил Львовский государственный университет по специальности правоведение. Второе высшее образование получил в Украинской академии внешней торговли по специальности менеджмент внешнеэкономической деятельности.

Работал в 1997-2005 годах в Администрации президента Леонида Кучмы, а после Оранжевой революции — в Секретариате президента Виктора Ющенко.

После того, как президентом стал Виктор Янукович, Галущенко перешел на работу в министерство юстиции на должность директора департамента судебной работы. В 2013-2014 годах работал в «Энергоатоме», где был исполнительным директором по правовому обеспечению.

В мае 2020 года Галущенко вернулся на работу в «Энергоатом» на пост вице-президента.

С 2012 года Галущенко также преподает международное частное право в Институте международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Является доцентом кафедры международного частного права в этом институте.

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