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Рада предварительно поддержала законопроект о повышении пенсий чернобыльцам

29 апреля 2021, 11:46

Рада предварительно поддержала законопроект о повышении пенсий чернобыльцам

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №4555, который предусматривает повышение пенсий чернобыльцам с инвалидностью. За документ отдали 340 голосов на заседании в четверг.

Кроме того, парламент согласился сократить процедуру подготовки законопроекта ко второму чтению — за это проголосовал 341 депутат.

Как сообщала один из инициаторов законопроекта депута Галина Третьякова, законопроект предлагает повысить пенсии ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции:

  • для людей с первой группой инвалидности — с нынешних 12 270 до 16 080 гривен
  • для людей со второй группой инвалидности — с 10 967 до 12 987 гривен
  • для людей с третьей группой инвалидностью — с 8 129 до 8 917 гривен.

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