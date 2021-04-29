Рада предварительно поддержала законопроект о повышении пенсий чернобыльцам

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №4555, который предусматривает повышение пенсий чернобыльцам с инвалидностью. За документ отдали 340 голосов на заседании в четверг.



Кроме того, парламент согласился сократить процедуру подготовки законопроекта ко второму чтению — за это проголосовал 341 депутат.



Как сообщала один из инициаторов законопроекта депута Галина Третьякова, законопроект предлагает повысить пенсии ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции:

для людей с первой группой инвалидности — с нынешних 12 270 до 16 080 гривен

для людей со второй группой инвалидности — с 10 967 до 12 987 гривен

для людей с третьей группой инвалидностью — с 8 129 до 8 917 гривен.